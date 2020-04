Brug in Belcrumhaven verbindt Pier 15 met BRACK

BREDA - Er komt een tijdelijke brug in de Belcrumhaven in Breda. Die brug verbindt de Veilingkade, waar Belcrum Beach, Stek en Pier 15 gevestigd zijn, met het voormalige Backer en Rueb-complex aan de overkant, waar brouwerij/proeflokaal BRACK onderdak heeft.

Ook kunstenaarsinitiatief Electron/MotMot is zo beter te bereiken vanaf de Veilingkade. De brug wordt aangelegd in september. De brug kan een impuls geven aan het verschillende initiatieven in het gebied. Bovendien start op 9 september de tentoonstelling BredaPhoto, waarbij ook diverse exposities rond de Belcrumhaven te zien zijn.

BredaPhoto

“Het streven is om de brug gereed te hebben voor de start van BredaPhoto", aldus een woordvoerder van de gemeente. De brug wordt bekostigd door de gemeente Breda. Amvest (ontwikkelaar die onder meer woningen gaat bouwen in het gebied) verleent zijn medewerking.

De brug wordt geplaatst door een bedrijf uit Heusden. “Het lijkt een beetje op de loopbrug die er een tijd lang is geweest over het spoor ,toen gewerkt werd aan het nieuwe station in Breda. Alleen minder steil dan,” aldus de woordvoerder van de gemeente."

BRACK

Tim van den Burg van BRACK - en destijds initiatiefnemer van Belcrum Beach - is blij met de brug. “Het zorgt voor een mooi interactie met alle initiatieven aan de andere kant.” Nu is BRACK alleen te bereiken de Speelhuislaan.