Brug Belcrumhaven blijft horde voor mens met handicap: ‘Blijkbaar is het te duur’

Jammer voor de ‘opgescho­ten kerstbomen’: plannen voor Villa Trianon-plan krijgen groen licht

11:00 BREDA - De strijd om Villa Trianon aan de Baronielaan in Breda is gestreden. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het plan om het monumentale pand te restaureren, de tuin op te knappen en zestien woningen te bouwen. Dat besluit is niet over een nacht ijs genomen. ,,Weer een bouwplan voor de elite.’’