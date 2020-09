Bruce kon nog geen eitje bakken. Nu opent hij met Merel een eigen restaurant in Breda

Par­keersoap Zandberg ten einde: ‘Geen betaald parkeren in Sportpark? Daar kan het er ook van komen’

18 september BREDA - Willekeur, een puinhoop, hier klopt helemaal niets van. Ook in de gemeenteraad van Breda klinkt felle kritiek op de invoering van parkeervergunningen in de wijk Zandberg. Maar wethouder Greetje Bos houdt haar poot stijf: in december wordt het ‘gereguleerd parkeren’ ingevoerd.