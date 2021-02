Broodtrommel met speed leidt politie niet om de tuin: drie arrestaties na drugsvondst in woning

In overleg met de officier van justitie is er daarna, onder leiding van de rechter-commissaris, een huiszoeking gehouden. Daarbij zijn hennep, hasj, harddrugs, gegevensdragers en contant geld in beslag genomen. De politie sluit niet meer aanhoudingen uit, meldt ze.

Opsporing

Toen agenten maandagavond een melding afhandelden, kregen zij zicht op het mogelijk dealadres aan de Bontwerkerstraat. Bovendien kregen zij eerder via Melding Misdaad Anoniem een anonieme tip binnen over eventuele activiteiten in de woning in kwestie. Volgens de melder zouden er regelmatig mensen kortstondig binnenwippen. Ook zouden diezelfde mensen de in de woning gekochte drugs in een nabijgelegen speeltuintje nuttigen.