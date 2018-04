Broodjesketen Subway breidt uit in Breda en gaat naar Radio Beurs-pand

BREDA - Subway gaat flink uitbreiden in Breda. De internationale franchiseketen heeft nu vier broodjeszaken in Breda. Daar komen er waarschijnlijk een of twee bij. Bovendien verhuist de Subway-vestiging aan de Houtmarkt naar een veel groter pand aan de Karnemelkstraat.

Dat zegt Johan Bijsterveldt, die met zijn vrouw Kim drie Subway-zaken in Breda heeft. "Er zijn nu zo'n tweehonderd Subway-vestigingen in Nederland. Daar komen er binnen afzienbare tijd een groot aantal bij."

Radio Beurs Rhee

Bijsterveldt opende in 2004 de eerste Subway in Breda aan de Houtmarkt. Die zaak is uit zijn jasje gegroeid. Omdat Subway bovendien regelmatig een restyling doorvoert, vond Bijsterveldt de tijd rijp om een nieuw pand te zoeken. Dat werd honderdvijftig meter verderop gevonden aan de Karnemelkstraat. Het betreft het pand waar tot vorig jaar de fameuze elektronicazaak Radio Beurs Rhee gevestigd was.

Dat pand wordt momenteel verbouwd. Bijsterveldt hoopt er in het voorjaar van 2019 naar toe te verhuizen. Op de verdiepingen boven de zaak komen appartementen. "We hebben daar twee keer zoveel ruimte en we kunnen het aantal zitplaatsen uitbreiden van 35 naar 55," aldus Bijsterveldt.

Woonboulevard

In Breda zitten nog drie andere Subways: aan de Crogtdijk, bij het NS-station en bij de Woonboulevard. Die laatste twee zijn ook van het echtpaar Bijsterveldt. De verwachting is dat er nog zeker een of twee vestigingen bij komen in Breda. "Eén daarvan willen wij zelf openen, mogelijk nog dit jaar." Waar die zaak komt, kan hij nog niet zeggen.

Het is niet uitgesloten dat er een Subway komt bij een van de Texaco-tankstations in Breda. Texaco heeft vorig jaar een overeenkomst gesloten over het openen van een groot aantal Subways bij tankstations in Nederland.