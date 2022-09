Bronzen Bever voor Nic van Tienen uit Terheijden

Amateur­voet­bal­clubs vrezen gevolgen van torenhoge gasreke­ning: 'Begroting energie van 6.000 naar 24.000 euro’

BREDA - Dreigt het einde van de 'derde helft’, die voor voetballers traditioneel in de kleedkamer begint? Wat als deze op slot gaat vanwege de hoge gasrekening? Alternatieven voor de amateurvoetbalclubs in West-Brabant zijn contributie verhogen of reserves aanspreken.

30 augustus