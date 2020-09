Bron- en contactonderzoek in Breda: werken als een detective

Column Geitenfok­kers

18 september Als je leest over de foto's die van Breda Photo verwijderd moeten worden, over de asgrauwe Piet die in Breda ook al niet meer door de schoorsteen en de beugel kan, over Viruswaarheid, QAnon en het betaald parkeren in Zandberg kan er maar een conclusie zijn. We zijn terug in de tijd van de verzuiling.