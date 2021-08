Brommobiel rijdt tegen lantaarnpaal in Breda

VIDEO Harde knallen gehoord in Breda en omgeving: ‘Dit moet iets groots zijn geweest’

17 augustus BREDA - Veel inwoners van Breda zijn maandagnacht geschrokken van harde knallen, die tot ver in Brabant en Nijmegen waren te horen. De knallen zorgden ervoor dat de ruiten in huizen trilden. Volgens de Veiligheidsregio is er geen gevaar geweest.