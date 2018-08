'Brommers opvoeren en daarna lekker testen'

Peter: ,,Wij hebben dezelfde humor. Wij kunnen om niks lachen."

Cary: ,,In de 2e van de lts kwamen we bij elkaar in de klas. We deden de richting metaal, leerden voor constructie- of bankwerker."

Peter: ,,Hoe heette die conciërge ook alweer? Die was ruim 2 meter lang. Die man had een paar klauwen, daar was iedereen bang van. Het was de tijd van de Bruce-Lee-films. Bij tekenles sloeg ik met mijn vuist dwars door het schoolbord heen. Moest mijn vader weer op school komen."

Cary: ,,Elke zondag zaten we met een club bij Peter thuis. Lekker aan brommers sleutelen. We sloopten alles eraf en dan zetten we het weer in elkaar. We waren best handige jongens, maar soms hielden we een onderdeeltje over."

Peter: ,,Ik had een Carelli en later ook een Puch."

Cary: ,,Ik ook geloof ik. Of een Tomos. Ik weet het niet meer."

Peter: ,,Opvoeren was de truc. En dan gingen we die brommers natuurlijk uitproberen. Wij waren de stoere jongens. Met zijn vieren stappen in Dorst, waar al die boerenmeiden rondliepen. Dan kwamen de boys effe binnen, hoor!"