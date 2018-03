Broer en zus trainen voor Marathon Rotterdam: zenuwen én man met de hamer de baas blijven

Na afloop van een van de laatste duurlopen bekende Gian tegenover zijn zus best last te hebben van zenuwen. ,,Ik dacht dat hij een geintje maakte”, vertelt Melissa. ,,Zo ken ik hem helemaal niet. Maar toen bedacht ik me dat ik dat bij mijn eerste marathon ook had. Je bouwt je trainingsafstanden op, tot aan 35 kilometer. In Rotterdam is dat ongeveer het punt waarop je het Kralingse Bos in gaat. Op datzelfde punt, zie je ook mensen al het bos uitkomen. Ik weet nog dat ik die eerste keer dacht: ‘Jeetje, wat zien die mensen er uit...’.”