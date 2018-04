Broer en zus trainen voor de Marathon Rotterdam: aftellen tot het startschot

Let te midden van de tienduizenden lopers in Rotterdam goed op of je twee bijna identieke knal-oranje T-shirts ziet. Melissa en Gian hebben speciaal voor de gelegenheid shirts laten bedrukken. Op het ene staat Marathon running sister en op het andere Marathon running brother. ,,Met pijlen erop die naar elkaar wijzen”, zegt Melissa. ,,Dus als ik links van Gian blijf rennen, komt het goed”, zegt ze lachend.

Zenuwen heeft Melissa niet voor zondag. Al is ze blij met de weersverwachtingen. ,,Het wordt misschien 20 graden, dat is wat te warm. Een graad of 15 loopt prettiger.” Doorgaans heeft Melissa weinig moeite met warmte. ,,Maar de overgang is nu zo groot. De eerste uren valt het mee waarschijnlijk, maar het laatste uur kan met 20 graden zwaarder worden.”

Gian kan zich moeilijk voorstellen dat zijn zus geen zenuwen voelt. Zelf spreekt hij van ‘gezonde zenuwen’, als hij vooruit kijkt naar zondag. ,,Het komt nu echt dichtbij.” In de laatste week voor de marathon traint het tweetal geen lange afstanden meer. ,,Hooguit nog maximaal 10 kilometer”, vertelt Melissa. Verder is het vooral een kwestie van gezond leven, al is dat de laatste maanden al een tweede natuur geworden. ,,En goed je rust pakken, zodat we uitgerust en fit aan de start staan.”

Zondagochtend om kwart over 10 moet het gaan gebeuren. Na maanden van oefeningen en trainen, onder meer met Road2Rotterdam. Na honderden kilometers door de regio, door België en over het strand van Egmond aan Zee. ,,We gaan met de trein naar Rotterdam”, zegt Melissa. ,,Er doen vier man van onze loopclub mee. Deelnemers moeten een half uur voor het startschot in het juiste startvlak staan. We kunnen in het centrum omkleden en naderhand ook douchen. Dat is top, zo kunnen we na afloop opgefrist hopelijk onze successen vieren.