Broeiplek voor vernieuwend basisonderwijs bij Avans

Zachtjes zoemend vliegt de witte drone door de lucht. Onder begeleiding van Renske Pals, docente aan de pabo-opleiding van het Avans. Wat je van een vliegend apparaat leert? ,,Kijk”, zegt ze, terwijl ze het apparaat soepel door de ruimte beweegt. ,,Dit vereist niet alleen fijne motoriek, maar geeft je ook een hoop inzichten in ruimtelijke oriëntatie.”

Een drone, een iPad met slimme camera of een robotkever die je leert tellen: alles vind je op de nieuwe onderwijswerkplaats Labyrint bij Avans. Voorheen een lokaal: nu hangt de ruimte vol met schermen en staan overal technologische snufjes.

Fantasie

Initiatief kwam van docenten Renske Pals, Hans van der Heijden en Jos Berns. Zij wilden een plek creëren waar docenten, studenten en mensen uit het werkveld elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze aan de slag kunnen gaan met technologie in het onderwijs en de fantasie de vrije loop te laten gaan om met vernieuwende ideeën te komen.

Op de pabo zitten op dit moment zo’n zeshonderd studenten. Zij moeten voorbereid worden op het onderwijs van de toekomst. Steeds vaker wordt technologie gebruikt om lesstof over te brengen aan kinderen in de basisschoolklassen. Maar, zegt Dominique Majoor, directeur van de Pabo, er is de afgelopen tijd een pas op de plaats gemaakt. ,,We zijn als pabo druk bezig geweest met het curriculum.” Dat terwijl scholen juist van de pabostudenten de vernieuwende inzichten verwachten”, vertelt zij. ,,Nu is er de solide basis. En: nu is de tijd rijp dat wij met die vernieuwing gaan komen.”

Daarbij is een kritische blik belangrijk, stelt Pals: ,,Wees kritisch hoe je ICT inzet. Zonder doel geen resultaat.”

Ambities

De broeiplaats voor educatieve vernieuwing is het resultaat van ‘veel lef en groots denken’, vertelt Berns. En daar zijn ze heel trots op. Maar de dromen zijn nog groter. Voor nu wordt er vooral nagedacht over oplossingen voor kinderen in groep één tot en met vier. Maar straks willen ze ook bezig met het ‘oudere kind’, in groep vier tot en met acht.