Britse vrouw krijgt levenslang voor zuuraanval op ex-vriend uit Rijsbergen

videoLONDEN/RIJSBERGEN - Een vrouw is in Groot-Brittannië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor een zuuraanval op haar uit Rijsbergen afkomstige ex-vriend Mark van Dongen. Berlinah Wallace (48) komt na twaalf jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating, bericht de BBC.

Wallace had een relatie met de in Bristol wonende Van Dongen. In september 2015 ging de Rijsbergenaar naar de flat van Wallace om een punt te zetten achter de relatie. Hij bleef wel slapen in het appartement. Toen hij op bed lag, zou Wallace Van Dongen met een zuur hebben overgoten.

Het gezicht en lichaam van Van Dongen, die als bouwkundig ingenieur werkte in Engeland, bleken zwaar verbrand. Hij raakte deels verlamd, kon amper nog zien en communiceren. Na vijftien maanden van voortdurende fysieke pijn en ook psychisch ondraaglijk lijden koos hij in januari 2017 voor euthanasie, 29 jaar oud.

Onvoorstelbaar geleden

Wallace is vrijgesproken van moord en doodslag. De rechtbank verklaarde de vrouw wel schuldig aan het gooien van een bijtende vloeistof over de Rijsbergenaar.

Vader Kees van Dongen zat in tranen op de publieke tribune in Bristol toen hij het vonnis hoorde, schrijft The Guardian. Tegen de Britse krant zei hij dat hij zijn zoon in het ziekenhuis aanvankelijk niet eens herkende. ,,Zijn verwondingen waren ongelooflijk. Hij heeft onvoorstelbaar geleden."

Tijdens het proces zei Wallace tegen de jury dat ze dacht dat er water zat in het glas dat ze over Van Dongen gooide. Eerder had ze wel toegegeven dat ze zuur had gekocht. Wallace had volgens de Bristol Post meer dan veertig websites over zuuraanvallen bezocht en voor ongeveer 10 Britse ponden online zwavelzuur kunnen kopen via Amazon.