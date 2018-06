Britse politie houdt 29-jarige man aan vanwege schietpartij een jaar geleden in Bredase Scheldestraat

BREDA - De Britse politie heeft een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden vanwege een schietpartij die vorig jaar plaatsvond op maandagavond 26 juni op de Scheldestraat in Breda. Daarbij was een 40-jarige Roosendaler in zijn been geschoten.

Na de melding van het schietincident vorig jaar, was de politie meteen naar de Scheldestraat gegaan. De omgeving werd afgezocht, maar zowel dader als slachtoffer waren spoorloos. Later bleek dat het slachtoffer al met de ambulance naar het ziekenhuis was gebracht.

Buurt- en sporenonderzoek leverden in eerste instantie niks op. Nadat het slachtoffer aan zijn verwondingen was behandeld en een verklaring had afgelegd, was er een mogelijkheid dat de dader een bekende was van het slachtoffer.