Briesende verdachte verlaat rechtszaal na dreigen rechter

26 juli BREDA - Zoek je verkoeling in Breda tijdens deze extreme temperaturen? Dan kun je het best in het park of aan de singels verblijven. Inkoppertje natuurlijk, maar een kaart van het RIVM laat dat nu ook duidelijk zien. ,,Het kan daar zomaar twee graden koeler zijn'', zegt Rens de Boer van Bureau Stadsnatuur.