Briefje niet nodig: doorrijder laat na ongeval complete bumper met kenteken achter

Midden in de nacht van woensdag op donderdag werden bewoners van de Bredase Oranjeboomstraat opgeschrikt door een doffe knal. Een auto afkomstig vanaf de Langendijk reed vol in op een geparkeerde auto. Kennelijk met een behoorlijke snelheid aangezien de klap groot genoeg was om de op de handrem staande auto tegen een andere geparkeerde auto aan te duwen.

De eerst geraakt auto is total-loss. Van de tweede auto is de trekhaak flink beschadigd.

Bewakingscamera's

Kennelijk heeft de bestuurder gemerkt dat hij of zij iets verloor bij de botsing. Want later in de nacht is de bumperloze auto nogmaals gezien in de straat, ditmaal de andere kant op.

Quote Ik hoop maar dat de dader zich nog wil melden zodat we alles netjes via de verzeke­ring af kunnen handelen Eigenaresse getroffen auto

,,We hebben via bewakingscamera’s van mensen in de straat beelden van de auto”, zegt de eigenaresse van een van de auto’s. ,,Ik hoop maar dat de dader zich nog wil melden zodat we alles netjes via de verzekering af kunnen handelen.”

Snel ter plaatse

Via het kenteken en uit de beelden is op te maken dat het gaat om een Ford Fiësta. ,,De politie was snel ter plaatse en weet wie de eigenaar is van de auto”, vervolgt de nu autoloze Bredase. ,,Helaas hebben ze de auto diezelfde nacht niet aangetroffen bij de eigenaar door. Ons is verteld dat ze een dezer dagen de zaak verder oppakken.”