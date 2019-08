Brexit levert Brabant nog geen voordeel op

D66-Statenlid Eric Logister liet de provinciebestuurder weten dat Brabant enkele jaren geleden had laten weten dat Gedeputeerde Staten zich zouden inspannen om Britse bedrijven te interesseren voor een vestiging in deze provincie. Klopt, zei Van Gruijthuijsen, maar veel resultaat heeft dat nog niet opgeleverd. ,,Sinds het Brexit-referendum in 2016 zitten we er actief bovenop’’, aldus de gedeputeerde. ,,Maar het zijn vooral bedrijven in specifieke sectoren die de stap naar de andere kant van Het Kanaal zetten. Dan gaat het bijvoorbeeld om medische bedrijven of financiële dienstverleners. Die vestigen zich het liefst in Amsterdam, omdat daar onder meer het Europees Geneesmiddelen Agentschap is gevestigd.’’