Breuk binnen Gemeentebelangen leidt tot Bredase Stadspartij

Heilig Hartkerk: 'Het gaat al lang niet meer om de kerk: het gaat om geld'

15 november BREDA - Terwijl de een na de andere leegstaande kerk in Nederland wordt verbouwd tot gezondheidscentrum of appartementencomplex, wil het met de Heilig Hartkerk in Breda maar niet lukken.Waar gaat het mis bij het rijksmonument waar in 1986(!) de laatste kerkviering werd gehouden?