Breikunstwerken met diepgang, met de Vuelta als motor

Ganzenpoep bij de Asterplas blijft hardnekkig probleem: ‘Het loopt aardig uit de hand’

BREDA - ,,Durf jij nog met je kleinkinderen naar de Asterdplas te gaan, met die stront?” Dat kreeg Toos van der Kleij te horen toen ze aan iemand vertelde dat ze naar de waterplas in de Haagse Beemden ging. En nu ze er is, valt het inderdaad op: ,,Het is erger dan andere jaren.”

14 augustus