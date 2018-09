Breepark zoekt naamsbekendheid en grote klanten

Doel

Volgens Bonenberg zijn veel mensen in de omgeving bekend met de naam Breepark, maar weten ze nog te weinig over wat er allemaal te doen is. Naast een evenementenhal kent het terrein immers ook een bioscoop, een sportkledingwinkel en diverse fastfoodrestaurants. "Het uiteindelijke doel is dat mensen minimaal vier keer per jaar het terrein bezoeken", vertelt Bonenberg.

Niet vlekkeloos

Door de werkzaamheden was de infrastructuur vaak niet optimaal en in de kelder zaten ongenode gasten. "Door stilstaand water in de kruipruimte onder het pand hadden we best wat muggen, dat is nu opgelost", vertelt commercieel directeur Anneke Stins. Voor het komende jaar hoopt zij vooral op de komst van grote commerciële partijen. Mojo, Friendly Fire en Greenhouse Talent moeten hierbij Breepark zien als een serieus alternatief voor het Sportpaleis in Antwerpen of de Brabanthallen in Den Bosch. Een multinational is inmiddels al wel kind aan huis bij het evenementenlocatie. Endemol filmt komend seizoen op Breekpark namelijk het programma Big Bounce voor de Duitse en Franse televisie. "Dat is natuurlijk een hele toffe klant om te hebben. Ze huren de locatie voor een maand, dat is best lang en het is goed voor onze diversiteit."