Breepark wil evenementenhal drie keer zo groot maken om de strijd aan te gaan met grote jongens

JE­KA-rechtsback Justin den Tenter is naar het centrum verschoven: ‘Als het dan toch moet, dan voor mijn broertje

Justin den Tenter (22) is in de senioren begonnen bij Baronie en is daar nog steeds werkzaam als trainer. Toch voetbalt hij nu al voor het tweede seizoen in het rood-wit-blauw van JEKA, waar hij het als centrumverdediger heel goed naar zijn zin heeft.

15 april