De feestavond op 12 oktober is bedoeld voor inwoners van Breda en omstreken. Deze wordt gehouden in en bij de evenementenhal, waar die avond maximaal 10.000 bezoekers in mogen. ,,Geen toespraakjes of ander officieel gedoe. Het gaat erom mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden die Breepark biedt, een soort rondreizend circus van, concerten, spektakel en vermaak op verschillende plekken en tijden in het pand'', zegt woordvoerster Maartje Jansen. Breepark wil duidelijk maken dat sportwinkel Decathlon, bioscoop Kinepolis, McDonald's en straks restaurants als Happy Italy en Vandaag, het speelpaleis en pannenkoekenrestaurant allemaal deel uitmaken van Breepark.

Aanmelden voor de feestavond kan via een enorme brievenbus die op 5 en 7 oktober ergens in het centrum van Breda een plekje krijgt of online via de website van Breepark. Daar is ook de overige informatie te vinden over de feestweek.