Breepark, maar ook leegstaande distributiecentra en zelfs parkeergarage bekeken voor teststraat

BREDA - In de zoektocht naar een geschikte locatie voor een coronateststraat in Breda zijn tal van locaties bekeken. Behalve evenementenhal Breepark is ook een bezoek gebracht aan leegstaande distributiecentra in Breda-Noord en op het IABC-terrein (Heilaar), de ATEA-panden op de Riethil tot zelfs een parkeergarage.

Geen van deze locaties (in totaal waren er een twintigtal in beeld) voldeed aan de eisen, zo antwoorden burgemeester en wethouders op vragen uit de politiek. De zoektocht naar een geschikte en overdekte locatie gaat dan ook verder.

Teststraat NAC-stadion langer in gebruik

In afwachting van die zoektocht blijft de teststraat bij het NAC-stadion, die in april was geopend als tijdelijke centrale voorziening voor de regio en eigenlijk 1 september gesloten zou worden, langer open. De GGD West-Brabant heeft dat een paar dagen terug in ‘goed’ overleg met NAC en de gemeente besloten.

Daarnaast zijn voor meer testcapaciteit (2300 per dag) en spreiding over de regio vandaag (1 september) overdekte teststraten geopend op bedrijvenparken in Roosendaal (Tussenriemer) en Etten-Leur (Oude Kerkstraat). De GGD huurt deze hallen voor minstens een half jaar.

De opening van de teststraat aan de Steurweg in Raamsdonksveer liep vertraging op. Maar de GGD streeft ernaar deze ‘straat’, die is ondergebracht aan de Steurweg bij automotive-bedrijf Louwman & Parqui, eind september te kunnen openen.

In gesprek gebleven

B en W van Breda: ,,Hoewel de drie locaties in principe voldoende testcapaciteit bieden voor alle inwoners in de regio, is het college wel in gesprek gebleven met de GGD over een alternatieve testlocatie in Breda. Daarbij is vooral aandacht voor de laagdrempeligheid van teststraten, bijvoorbeeld voor mensen zonder auto, voor kwetsbare ouderen en mindervaliden.”

Jongeren

Ook de afstand van een testlocatie was volgens B en W een overweging. De autoreistijd mag niet langer dan 20 tot 25 minuten duren en dan nog wordt de afstand toch vaak als belemmering ervaren. ,,Dat speelt in het bijzonder bij jongeren, geeft de GGD aan. Daarom blijft de teststraat bij het NAC-stadion voorlopig actief. En blijven gemeente en GGD gezamenlijk op zoek om testvoorzieningen nog effectiever te organiseren en dichter bij de inwoners van Breda te brengen. Bijvoorbeeld door een combinatie van vaste teststraten, mobiele pop-up teststraten en bijvoorbeeld mogelijkheden voor het thuis testen van kwetsbare inwoners voor de hele regio.”

Een overdekte testlocatie moet acht straten kunnen herbergen, goed ventileren en beschikbaar zijn in de herfst en winterperiode.