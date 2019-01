Breepark: Laat de concurrentie maar komen

Popartiesten

De nieuwe hal in Den Bosch is bedoeld voor (internationale) popconcerten, maar ook grote voorstellingen en congressen. Er liggen vergevorderde contacten met twee grote popartiesten en ook andere contacten worden ingezet voor de programmering, zegt de directeur van beurzenexploitant Libéma. In deze krant sprak de concertorganisator Mojo twijfels uit of er wel behoefte is aan een dergelijk grote hal in Brabant. De echt grote bands gaan volgens hem naar de Randstad. Mojo programmeert in deze provincie vooral in 013 in Tilburg (3000 bezoekers) en Het Klokgebouw (4500 plaatsen) in Eindhoven.