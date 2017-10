Breepark: feestweek had wel kunnen plaatsvinden

BREDA - De feestelijke openingsweek van Breepark had vanavond gewoon door kunnen gaan. Dat stelt de organisatie. De veiligheid van het complex had ze voor het feest kunnen garanderen. De gemeente Breda blijft echter achter het genomen besluit staan de vergunning niet te verlenen : ,,Dit zijn punten die niet in een dag aan te passen zijn.''

Tijdens een laatste herkeuring van de nieuwe evenementenhal, dinsdagavond, bleek dat de veiligheid onvoldoende was. ,,We zouden geen evenement organiseren als we er niet zeker van waren dat we de veiligheid van onze bezoekers zouden kunnen garanderen'', zegt Maartje Jansen, marketingmanager bij Breepark.

Plan B

Nam de organisatie geen risico om tot het laatste moment de herkeuring van het pand af te wachten? ,,Dat denk ik niet. De hal was eerder al goedgekeurd. En we hadden een plan B.'' Bij dat plan zouden bezoekers geen gebruik maken van de hoofdingang, de foyer en de VIP-ruimtes, de ruimtes die zijn afgekeurd. Via de zij-ingang konden ze de hal betreden. ,,We hadden nooit verwacht dat de hele week geschrapt wou worden. Een te krappe planning? Nee.''

,,Dit betreft, helaas, niet alleen kleine punten'', reageert gemeentewoordvoerder David Slager. ,,Maar ook fundamentele zaken zoals valbeveiliging (een verdieping waar bijvoorbeeld kinderen zo twee hoog naar beneden konden vallen) en diverse wanden en deuren die niet brandwerend waren uitgevoerd of überhaupt niet waren geplaatst.''

Algemeen directeur Henry Martens van Breepark berustte eerder al bij het besluit: ,,Als de gemeente vindt dat het de veiligheid van de bezoekers niet kan garanderen, dan hebben we dat te respecteren.''

Hoofdingang

De Love and Marriage Beurs, volgende week zaterdag 21 en zondag 22 oktober, gaat in ieder geval wel door in de hal. Maarten Dop, van het organiserende bedrijf JES, kreeg dat gisteren te horen. ,,Het verlossende woord is gevallen. Het is alleen nog de vraag of de hoofdingang dan klaar is. Anders moeten we de zij-ingang gebruiken." Het is daarmee, na de Needle Art Tattoo conventie van eind mei, het tweede indoorevenement.

Het verschil met het afgelaste openingsfeest van Breepark is dat daar over twee dagen 1.500 tot 2.000 mensen op afkomen en dat alleen de hal gebruikt wordt. Voor de opening van Breepark werd op 12.000 bezoekers gerekend, in meerdere delen van het complex.