Breepark: een droom die is uitgekomen

Initiatiefnemer Henry Martens noemt Breepark een concept, dat vanaf het begin in 2002 altijd overeind is gebleven. ,,Ik wilde een gebied waar iedereen een deel van zijn vrije tijd kon invullen. En dat werkt al.'' Natuurlijk, hij keek destijds eerst naar een plek in Roosendaal. In 2005 werd Martens benaderd door wethouder André Adank van de gemeente Breda samen met eigenaar Grontmij van de Bavelse Berg. Toen stapte hij over, wat in West-Brabant geen vrolijke gezichten opleverde. ,,Vanaf dat moment was het een gevecht tegen regeltjes. Politiek, ambtenaren waren iets van deze schaal niet gewoon.''



Tijdens de rondleiding door het evenementencomplex met een oppervlakte van 25.000 m2 valt op hoeveel er nog moet gebeuren. Valt ook op hoe groot het is met trappen, doorsteken en veel glas. ,,Dagelijks zijn meer dan tweehonderd mensen aan het werk. Het gaat zo snel.'' Natuurlijk is op 12 oktober nog niet alles klaar, maar dat geeft niet. ,,We concentreren ons dan op de hal, foyer en buitenruimte. Wie zich aanmeldt voor de openingsavond krijgt een prachtige show, gratis.'' Met bekende artiesten, maar welke blijft een verrassing.