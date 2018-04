Breed draagvlak om Vuelta in 2020 naar Breda te halen

Dat bleek woensdagavond bij een vergadering van de raad. Momenteel wordt er een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheid in 2020 enkele etappes van de Vuelta (Ronde van Spanje) naar Nederland te halen. Die zouden dan in Utrecht en Noord-Brabant verreden moeten worden. Eén van die etappes moet door West-Brabant gaan, met een start en finish in Breda.

Sportbudget

Populair

Geld steken in een wielerevenement of een hockeytoernooi zoals de Champions Trophy past volgens De Beer goed bij Breda omdat wielrennen en hockey populair zijn in deze regio. "Als ons het WK Zwemmen zou worden aangeboden zouden we onze Eindhovense collega's bellen, waar daar zijn we niet zo van."