Brede steun voor Depla's pleidooi open samenleving

Drugslijn ‘Jack’ voorzag honderden snuivers van cocaïne en heroïne: ‘Zelfs scholieren bezorgden het’

Volgens drugsgebruikers was het lange tijd een van de best bewaarde geheimen van Dordrecht: een telefoonlijn waarop mensen probleemloos cocaïne en heroïne konden bestellen. Na een belletje naar de hotline ‘Jack’ kregen klanten hun bestelling thuis afgeleverd door bezorgers. Drie verdachten, onder wie A.W. (26) uit Breda, stonden maandag terecht in de rechtbank.

18 januari