Breday helpt jongeren: ‘Als je in de shit zit, wil je niet 5 keer hetzelfde verhaal vertellen’

video Van Schuppen na droomde­buut: ‘Gevoel dat dan bij je opkomt, is onbeschrij­fe­lijk’

12:04 Nee, deze dag zal hij nooit vergeten, zo geeft Boris van Schuppen na afloop van de wedstrijd tegen VVV-Venlo toe. De Bredase middenvelder bezorgde NAC in extremis een punt bij zijn debuut voor de club waar hij is opgegroeid. ,,Dit is een droomdebuut, enige jammere is dat we niet drie punten hebben binnengehaald.”