Bredase woningcorporatie schakelt rechter in om huurder huis uit te krijgen

BREDA - Intimidatie, geweld en een forse huurachterstand. Voor de Bredase woningcorporatie Laurentius is de maat vol. De corporatie stapte naar de rechter om de huurder van een appartement in de Haagse Beemden op straat te kunnen zetten.

Waslijst aan klachten

De waslijst aan klachten is lang. Variërend van een huurachterstand van 3.500 euro tot buurtbewoners die bang zeggen te zijn. Bang voor die ene 34-jarige mede-bewoner die in hun ogen de omgeving terroriseert. Een buurvrouw die zegt uitgescholden te zijn voor kankerhoer, anderen beweren dat de licht ontvlambare en wiet rokende medebewoner zijn handjes niet thuis kan houden en als eens klappen heeft uitgedeeld.

De problemen spelen zich af in een appartementenblok aan de Bosveen, aan de rand van Breda in de wijk Haagse Beemden. Op het oog een vredig straatje, maar na de zoveelste klacht is de maat voor woningcorporatie Laurentius deze zomer vol. De verhuurder stapt naar de rechter als de man, ondanks dat hij al maanden zijn huur niet betaald heeft, weigert te vertrekken.

Publieke tribune

In de rechtszaal in Breda heeft zich woensdagmiddag een tiental omwonenden op de publieke tribune genesteld in de hoop dat de rechter de eis van de woningcorporatie om de man op straat te kunnen zetten, overneemt. En dat ze na jarenlange ellende eindelijk van hun kwelgeest verlost worden.

Rechter is kritisch

Maar gaandeweg de zitting betrekken de aanvankelijk nog hoopvolle gezichten op de tribune. Want de rechter uit zich kritisch over de gang van zaken aan de Bosveen. Allengs wordt duidelijk dat ook de omwonenden niet vrijuit gaan. Zo zou een buurvrouw, terwijl de man ’s nachts werkt en ’s ochtend vroeg na thuiskomst probeert te gaan slapen, steevast al om half zeven ’s ochtends de galerij gaan schrobben.

'Pesterij'

'Pure pesterij, vindt de man, eigenaar van twee pitbulls, die de beschuldigingen aan zijn adres een ‘samenzwering’ noemt. ,,Ze zoeken allemaal kleine dingen bij elkaar om zo een grote zaak tegen mij te hebben. Maar niet zij zijn het slachtoffer, dat ben ik.''

Gefrustreerd

Dat hij al maandenlang de huur niet heeft betaald, wijt zijn raadsvrouw Carla Matze aan de al een ruim een jaar voortslepende problemen in het apparatementenblok. Alle beschuldigingen aan het adres van haar cliënt die al meerdere malen de poliltie over de vloer kreeg na weer een klacht, zouden hem zo gefrustreerd hebben dat hij zijn baan verloor en daardoor de huur niet meer kon betalen.

Kredietbank

Inmiddels heeft hij weer wel inkomsten die direct naar de gemeentelijke kredietbank gaan die als bewindvoerder voor de man optreedt. Die maakt sindsdien iedere maand de huur naar Laurentius over om de schuld niet nog verder te laten oplopen.

De rechter wil weten wat Laurentius allemaal heeft gedaan om de partijen met elkaar aan tafel te krijgen. Volgens de woonconsulente van de corporatie is er vanalles geprobeerd, maar zonder resultaat. Maar rechter mr. Nuijten is niet overtuigd. Temeer niet omdat de corporatie afgelopen zomer een bijeenkomst belegde met de bezorgde huurders zonder daar de man in kwestie voor uit te nodigen.



Geen vergelijk

Dat wordt de corporatie kwalijk genomen en daarom besluit de rechter de zaak te schorsen om beide partijen alsnog de kans te geven tot elkaar te komen. Maar een kwartier later blijkt dat die poging vruchteloos is gebleven. De man in kwestie zegt bereid te zijn te verhuizen, mits Laurentius voor een ander huis in de Haagse Beemden zorgt, de wijk waar hij is opgegroeid. Maar Laurentius weigert omdat hij nog maar vijf maanden op de lijst van woningzoekenden staat en veel te weinig punten heeft.

'Geen slecht bedrag belonen'

,,Kunt u dan geen uitzondering voor hem maken’’, wil de rechter na de schorsing weten. ,,Nee’’, is het antwoord, ,,want dat zou betekenen dat we slecht gedrag gaan belonen. Dat wil Laurentius niet.’’ De corporatie blijft bij haar eis. De man moet, zonder tegenprestatie, het appartement uit.