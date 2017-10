Bredase wok-bakfiets dreigt te worden weggestuurd

Onder de naam Wok Me Home bereidt Mazanek als straatventer wokmaaltijden. Hij is nu echter een paar keer op de vingers getikt door de gemeente en heeft een aanzegging gekregen dat hij moet vertrekken.

Over klandizie heeft hij niet te klagen, maar het komt wel eens voor dat hij vijftien minuten geen klant heb. Dan zet ik de kar een paar meter verder. Want nergens staat hoever ik moet verplaatsen," aldus Mazanek, die oorspronkelijk uit Tsjechië komt.

Vragen

SP-raadslid Bas Maes heeft donderdag over de kwestie vragen gesteld aan het college. Mazanek is zelf ook SP-lid. "Ik stel de vragen niet om een SP-lid een dienst te bewijzen. Radim is een voorbeeld van iemand die zijn uiterste best doet om zijn hoofd boven water te houden en nu wordt hij door de gemeente tegenwerkt. Maar hij heeft ook een sociale functie in de buurt.