Bredase winnaar Holland's Next Top Model: 'Nooit focussen op haters'

Belgische justitie: Masmeijer had allang in de cel moeten zitten

12:58 Oud-showmaster Frank Masmeijer had eigenlijk allang achter tralies kunnen en moeten zitten. Dat stelt justitie in België. Masmeijer werd eergisteren onverwachts in Breda gearresteerd vanwege het feit dat hij een jaar geleden in België tot acht jaar cel werd veroordeeld vanwege cocaïnesmokkel. Sindsdien had de vroegere tv-coryfee zich niet meer bij onze zuiderburen laten zien.