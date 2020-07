Bredase winkelstraten bijna op slot toen de terrassen weer open mochten

Hulpdien­sten zien twee keer gewonde motorrij­der over het hoofd, ligt in hoog gras langs Bredase weg

27 juli BREDA - Een motorrijder is maandagavond gewond geraakt bij een val op de Rithsestraat in Breda. De hulpdiensten rukten met spoed uit, maar reden hem twee keer voorbij omdat hij niet goed zichtbaar was in het hoge gras.