Bredase winkels houden deur open

Al is het buiten nog zo koud of warm, de meeste ondernemers in de Bredase binnenstad houden hun winkeldeuren wagenwijd open. Dat kost flink wat energie door de airco of de verwarming, maar het trekt klanten, is het idee: ,,Het belangrijkste voor mij is dat ik mijn winkel draaiende kan houden."

Veel Bredase winkeliers zien het niet zitten om vanwege het milieu hun deuren te sluiten, blijkt uit een kleine rondgang die BN DeStem maakte in het centrum. Breda is hierin geen uitzondering, dit beeld is in alle winkelsteden te zien. Het Bredase PvdA-gemeenteraadslid Suzan Cornelissen heeft burgemeester en wethouders gevraagd om te zorgen dat de winkeldeuren in de grootste winkelstad van deze regio dicht gaan.

Lees ook Geef uw mening: Gesloten winkeldeuren nodigen niet uit Lees meer

Niet gastvrij

Volledig scherm Bredase winkels houden deuren open. © Pix4Profs/ Gerard van Offeren Waarom staan de winkeldeuren eigenlijk open? Een medewerker van kledingwinkel DNA zegt dat klanten zich bij een gesloten deur niet meer welkom voelen. ,,Het voelt niet gastvrij", zegt hij. Ook een medewerkster van Oil & Vinegar, houdt de deuren liever open: ,,De deuren dichtdoen is geen optie. Dan zullen klanten denken dat we dicht zijn."



En als er puur naar het milieu wordt gekeken? Zouden winkeliers hun deuren dan sluiten? De DNA-winkelier: ,,Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Wij blazen gewoon warme lucht als het buiten koud is. Maar ik zou er zeker over nadenken om de deuren dicht te doen. Het milieu is belangrijk, maar het belangrijkste voor mij is dat ik mijn winkel draaiende kan houden."

Quote Het milieu is belangrijk, maar het belangrijk­ste voor mij is dat ik mijn winkel draaiende kan houden

Er zijn ook winkels die helemaal geen luchtgordijn of een soortgelijk systeem gebruiken. ,,Voor klanten is het niet fijn als ze van de kou opeens de warmte instappen," verklaart mede-eigenaar Toine Fikken van boekwinkel 't Ezelsoor. ,,Werknemers, doen gewoon een trui aan als het koud is."

Oplossing

Voorzitter Jos Koniuszek van Stichting Ondernemersfonds Breda zegt dat de stichting bezig is om het probleem van de open winkeldeuren aan te pakken. ,,Er zijn nog geen kant-en-klare oplossingen. Wel zouden middelen als een fysiek hittegordijn of een sluisconstructie kunnen helpen. We gaan zoeken naar nieuwe oplossingen", aldus Koniuszek.

In Wageningen is al een experiment met dichte deuren gehouden in 2018, blijkt uit een rondgang van deze krant. Het initiatief kreeg dit jaar een vervolg. Ongeveer vijftig winkeliers die daar hun deuren steeds open hadden staan, doen hun deur nu dicht of doen dit vaker. Volgens de eerste resultaten bespaart dit elke winkel ongeveer 37 procent aan energie.