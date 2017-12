Bredase winkelier staat niet te springen om verruimde openingstijden

BREDA - Vooral de kleine winkels staan niet te springen om het voorstel van het college dat vanavond in de gemeenteraad aan bod komt. Daarin staat dat winkeliers vanaf volgende maand dagelijks tussen 06.00 en 23.00 uur open mogen zijn, ook op zon- en feestdagen. 'Enkel met een VIP night of modeshow kan het interessant zijn.'

Maar ook Hudson's Bay ziet geen noodzaak om de openingstijden te verruimen. De tijden zijn nu nog afgestemd op de omgeving. "Dat hebben we gedaan, omdat we nog geen positie in de stad hadden. Nu zijn we aan het leren en kijken we hoe klanten reageren op de openingstijden. Als blijkt dat er behoefte is aan ruimere tijden, zullen we die zeker toepassen. Maar wij hebben nu niet het idee dat we uren moeten toevoegen", aldus woordvoerder Aniek Zweers.

'Mijn ondernemershart zegt doen'

Wel hebben de winkels in De Barones onlangs gezamenlijk besloten om op zaterdag een uur langer open te blijven, tot 18.00 uur. Dat vertelt Caroline van Heusden, mede-eigenaar van Tierelantijn Watches & Jewels. Zelf ziet ze geen noodzaak om de openingstijden nog verder te verruimen. "Mijn ondernemershart zegt doen, maar privé zit ik er niet echt op te wachten. Het wordt al steeds ruimer. Straks is het einde zoek. Maar misschien went het wel, dat doet de zondag nu ook."

Vooral de kleine zaken zien het niet zitten. Zo staat Henny Biesheuvel al zeven dagen per week in haar winkel Parigi Byoux in 't Sas. "Ik vind het bizar. Het wordt alleen maar verwarrend voor de consument. Er zijn nu al een paar winkels op zondag en maandag dicht."

'Trekt slecht volk'

Arend van Maaren van Velvet Music aan de Tolbrugstraat was de eerste winkel die op zondag openging. Toch wordt hij niet de eerste winkel die tot 23.00 uur openblijft. "Om 9.30 uur is er nog geen kip op straat en na 18.00 uur is het ook uitgestorven. Ik vind het prima dat het mag, maar ik ga het niet doen."

Hetzelfde geldt voor Jane Stevens van Kwaliteit Schoenmakerij De Leest in de Korte Brugstraat. Afgelopen week was ze voor het eerst op zondag geopend, als test. "Ik schrok daar van, want wel tien mensen vroegen of wij nieuw zijn. Die komen alleen op zondag naar de stad. Dat zet me wel aan het denken." Toch ziet ze het niet zitten om vaker open te gaan. Naar eigen zeggen houdt ze dan geen privé leven meer over. Haar vriend, Koen Koniuwszek, vraagt zich wel af hoe het met de veiligheid zit als winkels langer open mogen blijven. "Ik denk dat het slecht volk trekt. Het is makkelijker om een winkeldiefstal te plegen als maar een paar winkels open zijn."

'Moet wel heel het centrum meedoen'

Een aantal ondernemers wil er wel incidenteel gebruik van gaan maken, zoals met een VIP night of modeshow.

Schoenmaker McFlek in de Houtmarktpassage ziet het plan wél zitten. "Ik weet dat mijn baas daar mee bezig is. Ons filiaal op Amsterdam Centraal Station is al tot 22.00 uur open. Maar als we het in Breda gaan doorvoeren, moet wel heel het centrum meedoen. Niet een aantal winkels wel en een aantal niet."

'Open de winkels op maandagochtend'