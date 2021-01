Bredase winkelier neemt het zekere voor het onzekere: ‘Heel zuur dat dit moet’

Natuurclub wil water bij de wijn doen bij Galderse Meren: ‘Wij zijn niet tegen recreatie of festivals’

24 januari Wanneer een deel van de Galderse Meren in Breda tot beschermd natuurgebied wordt verklaard, is het geen probleem om de rest verder te ontwikkelen tot recreatiegebied. Natuurbeschermers willen best ‘wat water bij de wijn doen’.