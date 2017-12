Bredase winkelgebieden krijgen een impuls

Topje toren Breda gehuld in duister

11 december BREDA Wie onlangs in de avond, nacht of vroege ochtend een blik wierp op de toren van de Grote Kerk in Breda viel het meteen op: het licht is uit. Althans: voor een deel. De torentop, het stuk waaraan de uurwerken zijn bevestigd, is sinds een dag of vier in duisternis gehuld.