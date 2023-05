Bredase winkeldief draait voor de derde keer inrichting in

YB (Yoghurt Barn) sluit alle vestigin­gen, waaronder die in Breda

BREDA - Alle tien horecavestigingen in Nederland van YB (voorheen Yoghurt Barn) zijn sinds medio vorig week permanent gesloten. Dat geldt ook voor de zaak in Breda, waar YB sinds 2019 aan het pleintje in de Veemarktstraat was gevestigd.