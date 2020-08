Bredase Willemstraat zinkt weg in overlast van dealers, verslaafden en alcoholisten: ‘Onprettig in avonduren’

Spaans rondje: Viva España in het hart van Breda

16 augustus BREDA - Een stadswandeling op zoek naar het Spaanse verleden van Breda, is dat niet vreemd? De Spanjaarden waren toch de vijand? De onderdrukkers die door de list met het turfschip in hun hemd gezet werden? Nou, niet helemaal dus. ,,Dat is toch vooral de wijze waarop de geschiedenis verteld wordt door de ogen van de Noorderlingen, de Hollanders", vertelt Barbara Putters namens Breda Promotions. ,,Het is tijd dat we het Bredáse verhaal vertellen."