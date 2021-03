Bredase wijken groeien steeds verder uit elkaar: goede worden beter, slechte worden slechter

Wijkraad voelt zich geschof­feerd door reacties VVD na alarmkreet over binnenstad Breda

23 maart BREDA - ‘Hard en respectloos.’ De wijkraad Stadshart/Valkenberg voelt zich geschoffeerd door de afkeurende reacties van de VVD-fractie in de gemeenteraad op een stuk dat is gemaakt over de toekomst van de binnenstad van Breda. ‘Dit is onzinnig.’