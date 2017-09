Bredase wijk Zandberg West is verkeersdruk beu: de grens is bereikt

Gratis parkeren

Fieret vertelt dat het vooral de laatste jaren drukker in de wijk is geworden. "De Ginnekenweg is opgeknapt - het is prachtig geworden - maar daardoor parkeren meer mensen bij ons in de wijk. Ook is er op verschillende plekken in de stad betaald parkeren ingevoerd. Daardoor parkeren mensen de auto bij ons en rijden met een vouwfiets de stad in." Ook willen de bewoners graag meer groen en meer speelplekken in de wijk zien.