Bredase wijk Zandberg raakt zijn ‘informele’ parkeerplekjes kwijt

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar de fractie van de SP in de gemeenteraad. De socialist was in eerste instantie benieuwd naar een antwoord op de vraag of de 425 automobilisten die begin dit jaar op de bon zijn geslingerd op de Ginnekenweg hun geld terugkrijgen. De nieuwe scanauto van de gemeente Breda was namelijk flink in de fout gegaan. Het antwoord daarop is ‘nee’, al was het alleen al omdat sommige auto’s wel degelijk in overtreding waren.