Bredase wijk Zandberg klaagt over tekort parkeerplaatsen: 'Tijd om weg af te sluiten'

Hugo Borst (s)preekt over zorg en naasten­lief­de

10:07 "Vanochtend ging ik twee kilo as ophalen", vertelt Hugo Borst in een bomvolle Bredase Franciscus van Assisi-kerk. ,,Mijn moeder staat nu bij mij thuis bij de kachel. Daar heb ik vrede mee en daar voel ik me goed bij. Binnenkort, op een geschikt moment gaan we haar as uitstrooien in Rotterdam Crooswijk."