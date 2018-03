Bredase wijk Gerardus Majella heeft geen trek in betaald parkeren: 'Bezopen keuzes'

Zelfs nu je alleen met een vergunning in de wijk kunt parkeren, is het er al vechten om een plekkie. Op extra auto's zitten ze in Gerardus Majella dus écht niet te wachten.

Het parkeersysteem in de Bredase buurt Gerardus Majella gaat op de schop: de gemeente wil er betaald parkeren voor bezoekers invoeren, in straten waar nu alleen vergunninghouders mogen staan. Een beslissing die leidt tot een hoop woede in de wijk.

De gemeente wil met de nieuwe regels de parkeerdruk in de buurt verlagen en de 'pakkans' van foutparkeerders vergroten. Nu mogen auto's er tussen 09.00 en 22.00 enkel staan met een vergunning, dus kunnen parkeerders van buitenaf er niet terecht. BOA's (gemeentelijke handhavers) controleren daarop, maar die hebben ook nog andere taken. Daarom wil de gemeente 402 parkeerplekken in de woonstraten omzetten in betaalde parkeerplekken. Bij betaalde plekken doen parkeercontroleurs namelijk de rondes.

De wijk protesteert al sinds 2015 tegen het voornemen, vertelt Marique de Bree, secretaris van de wijkraad. ,,Mensen vrezen dat hun enigszins vaste plek voor de deur straks bezet zal zijn door bezoekers."

In de wijk zijn in totaal 744 parkeerplekken (inclusief 342 plekken aan Gasthuisvelden en Arsenaalpad, aangrenzend aan de wijk), waarvoor 683 vergunningen zijn vergeven, blijkt uit cijfers van de gemeente. Die plekken zijn ook voor bewoners van aangrenzende straten (94 vergunningen). Daarnaast zijn er 97 woonwerkvergunningen uitgeschreven voor mensen van buiten de stad: zij mogen echter enkel parkeren bij de Gasthuisvelden of op het Arsenaalpad.

Er zijn dus 402 plekken in Gerardus Majella zelf en de parkeerdruk is hoog. Als deze plaatsen in de wijk omgezet wordt in betaalde plekken, wordt die druk alleen maar groter, zegt ook buurtbewoonster Christien van Poppel.

"Het is een bezopen keuze: nu is het al vechten voor een plek.'' Ze laat een foto zien van een auto die zo strak tegen haar voordeur geparkeerd staat, dat ze de deur niet meer uit kan. ,,Er moet wel iets gebeuren om het probleem aan te pakken'', zegt ook straatgenoot Lisa Remie. ,,Maar dit is absoluut geen oplossing. Breng gewoon de straatvergunning, zoals we die vroeger hadden, terug.'' De kwestie speelt al jaren, vertelt De Bree.



Vorig jaar kreeg de wijkraad nog 120 reacties uit de wijk op het voornemen van de gemeente. Dat pakket werd aangeboden aan de wethouder. Een ruime meerderheid van de wijkbewoners was tegen de plannen. In september volgde er een wandeling met de wethouder, ambtenaren, de wijkraad en twintig bewoners door de buurt. En nu, een half jaar later...

Hoeveel betaalde plekken er minimaal moeten komen wil de gemeente nog niet zeggen. De wijkbewoners zijn via een Breda Bericht uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep, om over het nieuwe systeem mee te praten: in september of oktober moet het voornemen werkelijkheid worden. Of er ook een oplossing komt voor wildparkeerders die in de nachtelijke uren voor problemen zorgen? ,,Momenteel is het gereguleerd parkeren in Breda tot maximaal 22.00 uur", laat een woordvoerster weten.

"Afgesproken is dat dit onderwerp van gesprek zal zijn met de klankbordgroep."

In het nieuwe beleid, met parkeerautomaten, vloeien parkeerboetes overigens terug naar de gemeentekas. Bij alleen vergunningparkeren gaan boete-inkomsten naar het Rijk.