Bredase wethouder over nieuw NAC-stadion: ‘Ambitie kun je niemand kwalijk nemen’

7 meter hoog kunstwerk Poort van Baarle geplaatst op Bels Lijntje

21 januari BAARLE-NASSAU - Het laswerk is nog in volle gang, maar vrijdagmiddag moet de plaatsing van ‘Poort van Baarle’ klaar zijn. Het 7 meter kunstwerk van Tim Hoefnagels staat op het Bels Lijntje in Baarle-Nassau.