Bredase wethouder knokt in Den Haag voor betere Wmo-zorg

Sligro vertrekt uit Gilze, vertraging nieuwbouw Breda

6:00 GILZE/BREDA - Het distributiecentrum van Sligro aan de Burgemeester Krollaan op bedrijventerrein Broekakkers in Gilze verhuist naar een nieuwbouw in Breda. Wanneer is nog niet duidelijk. Er is vertraging opgelopen omdat onderzoek nodig is naar aanwezigheid van vleermuizen.