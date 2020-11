Bredase wethouder doet opnieuw gooi naar miljoenen voor aardgasvrije wijk

'Brabant wil versneld vuurwerk­ver­bod om run op België te voorkomen’

10:47 BREDA/DEN BOSCH - Het kabinet moet snel beslissen over een vuurwerkverbod, om een run op vuurwerkshops in België en Duitsland te voorkomen. Dat stellen de Brabantse veiligheidsregio’s. De vuurwerkoverlast is groter dan ooit. De politie in Nederland nam tot nu toe 25 procent meer illegaal vuurwerk in beslag dan vorig jaar in dezelfde periode.