Bredase wetenschapper die in UFO's gelooft verliest baan

BREDA - Gepromoveerd wetenschapper Coen Vermeeren uit Breda weet zeker dat UFO's bestaan en dat ze met regelmaat vanuit de ruimte onze planeet bezoeken. Met dezelfde stelligheid beweert de 55-jarige Vermeeren dat het vernietigen van het World Trade Center in New York op 11 september 2001 een complot was.

Voor de Technische Universiteit van Delft, de werkgever van Vermeeren, staat het hebben van deze denkbeelden gelijk aan vloeken in de kerk. Het hoofd van de afdeling Studium Generale en voorheen docent in de Lucht- en Ruimtevaarttechniek werd gevraagd na te denken over zijn standpunten en zijn baan.

Niet de mond laten snoeren

Wat zijn UFO's?

De afkorting UFO staat voor Unidentified Flying Object waarmee niet geïdentificeerde vliegende objecten worden bedoeld. In de volksmond wordt dan vaak gedacht aan vliegende schotels, maar UFO-meldingen zijn er in uiteenlopende vormen.



Wat gebeurde er op 9/11 2001?

Op dinsdagochtend 2001 vonden er met gekaapte binnenlandse vliegtuigen vier terroristische aanslagen plaats in Amerika. De Saoedische wegenbouwer/miljonair Osama Bin Laden en zijn organisatie Al Qaida (de basis) worden hiervoor verantwoordelijk gehouden. Er kwamen 2.977 mensen om het leven, exclusief de 19 kapers en nog altijd 24 vermisten. Vermeeren stapte begin september 'in overleg' op. Hij laat zich de mond niet snoeren. "Mijn doel is op basis van feiten een discussie mogelijk te maken," zegt de wetenschapper vol overtuiging.

"UFO-waarnemingen van hoogopgeleide astronauten, piloten en luchtverkeersleiders moeten serieus worden genomen. Dat mag niet van de wetenschap. Het onderwerp UFO is taboe omdat het raakt aan gevestigde belangen. Stel je voor dat we energieneutraal kunnen voortbewegen, zoals UFO's dat doen?"

"Dat zet onze hele maatschappij op de kop. Wat de Twin-Towers betreft, die zijn niet ingestort, maar mogelijk opgeblazen. Dat is de meest gangbare van meerdere theorieën waarvan verstoffing de meest controversiële is. De beelden van de ramp had ik al honderden keren gezien voordat de cruciale vraag tot mij doordrong: waarom zijn de torens volledig tot op de begane grond ingestort."

Nakomertje in een middenstandsgezin

Het feit dat Coen Vermeeren als nakomertje in een middenstandsgezin uitstekend presteerde op de Nassauscholengemeenschap in Breda was misschien al een voorteken van zijn talent. Vermeeren twijfelde tussen drie studies, medicijnen, psychologie en lucht- en ruimtevaarttechniek. Het werd het laatstgenoemde in Delft. Wat hij er beroepshalve mee moest, was hem niet direct duidelijk. Vermeeren studeerde daarom door tot de doctorstitel erop volgde. Daarna werd hij op de universiteit betrokken bij het onderwijs.

Vijftien jaar geleden kwam het verzoek om hoofd van de afdeling Studium Generale te worden. "Je organiseert dan voor studenten bijeenkomsten om hun visie op allerlei onderwerpen te verbreden. De hoogleraar die mij had benaderd, stelde de vraag: 'Zou je voor het Studium Generale een rel willen organiseren?' Ik antwoordde bevestigend en zei: 'Als de rel functioneel is en er niemand wordt beschadigd.' Daarop kreeg ik de baan."

Weerstand

Volgens Vermeeren is er van die vrije aanpak niets meer over. "Ik kon scoren met gevoelige onderwerpen buiten het werkterrein van de universiteit, zoals Joris Luyendijk die een kritisch betoog hield over de banken. Er kwam weerstand toen ik een andersdenkende over robotisering zijn verhaal liet doen en met het uitnodigen, in overleg overigens, van Richard Gage. Hij is een deskundige die ook kritiek heeft op de officiële uitleg van '9/11' was de boot aan."

Het moeten opgeven van de maatschappelijke carrière brengt Vermeeren geenszins uit balans. Beter dan wie ook kent hij immers zijn eigen veelzijdigheid.

"Wij woonden in Breda vlakbij de Sacramentskerk. Mijn vriendjes zongen op het koor, ik deed een keer mee en werd direct gegrepen door de muziek. Achteraf niet verwonderlijk. Een oom van mijn vader was er ooit de eerste dirigent. Uiteindelijk ben ik dat ook gaan doen en muziekstukken gaan schrijven. Bovendien erfde ik het artistieke talent van mijn vader die begenadigd kon schilderen."

Niet meer welkom in wetenschappelijk milieu

Vermeeren wil er maar mee zeggen 'ik kom er wel'. Ook zonder TU-Delft. "Over de onderwerpen die mij interesseren - ik ben nog altijd met graagte een studiebol - kan ik boeken gaan schrijven. Dat deed ik al over de UFO'S en over de Twin Towers. In het huidige wetenschappelijk milieu mag ik dan niet meer welkom zijn, mijn meningen staan nog recht overeind en weet ik prima zelfstandig uit te dragen, ook door het geven van lezingen, bijvoorbeeld.

Vermeeren, gevraagd hoe zijn kritisch denken nu is te verklaren, grijpt weer even terug naar het verleden. "Op het koor gingen we heel intensief met elkaar om. Maar liefst vier keer in de week repeteren voor de uitvoering van zondag. Als er iets niet deugde, spraken we elkaar daar meteen heel direct op aan. Dat was nieuw voor mij. Thuis aan tafel hadden we nooit van die discussies.

''Mijn vrienden op het koor leerden mij niet alles voor vaststaand aan te nemen, maar door te vragen of onderzoek te doen. Op de universiteit en in de maatschappij is dat nu toch heel anders. Tenzij je meer waarde hecht aan het kunnen blijven betalen van je hypotheek en dan alles maar slikt, valt wie niet meepraat met de gevestigde orde al snel buiten de boot."