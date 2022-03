Bredase Westerparklaan heeft na dodelijke ongevallen nu vaste flitspalen: ‘Maar het blijft gevaarlijk’

De twee flitspalen zijn in de nacht van 3 maart op de Westerparklaan neergezet. ,,Dat is goed nieuws", zegt buurtbewoner Rob Oerlemans. ,,Via de buurtapp las ik dat iedereen er erg blij mee is. De bewoners vinden het vooral fijn dat er serieus naar de problemen geluisterd is. Helaas blijft het een gevaarlijke weg.”