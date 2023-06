Bredase weekendtips: 5 x deze leuke dingen doe je dit weekend in onze stad

Verdachte (48) van doden medebewo­ner bij ggz in Et­ten-Leur moet naar Pieter Baan Centrum: ‘Ik kan beter dood zijn’

BREDA/ETTEN-LEUR - De 48-jarige Etten-Leurenaar die mogelijk betrokken is bij de dood van een medebewoner in een ggz-wooncomplex, moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan de bewoner opzettelijk te hebben gedood door een mes in zijn nek te steken.